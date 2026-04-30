Ｊ１川崎は３０日、百年構想リーグの次節、５月２日・ＦＣ東京戦（味スタ）に向けてオンライン取材を行った。２９日の浦和戦は０―２で敗れ、連勝が２で止まった。長谷部茂利監督は「前半は無失点だったが、自分たちがボールを奪う位置が低かった。押し返せる高さを変えようと、ハーフタイムに改善し、良くなりそうな中で１失点目をしてしまった。苦しい戦いでも盛り返していけそうな中だったので、もったいなかった。同じよう