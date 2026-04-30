◇世界スーパーバンタム球4団体タイトルマッチ統一王者・井上尚弥（大橋）＜12回戦＞WBA、WBC、WBO1位、IBF3位・中谷潤人（M.T）（2026年5月2日東京ドーム）日本プロボクシング史上最強対決の“世紀の一戦”、世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（33＝大橋、32勝27KO）vs元世界3階級制覇王者・中谷潤人（28＝M.T、32勝24KO）を含むダブル世界戦興行「THE DAY」の公式会見が30日、都内のホテルで開かれた。会見