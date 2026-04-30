アル・ナスル（サウジアラビア）に所属するポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが、キャリア通算得点数を「970」に伸ばした。C・ロナウドは29日に行われたサウジ・プロフェッショナルリーグ（SPL）第30節のアル・アハリ・サウジ戦に先発出場すると、0−0で迎えた76分にジョアン・フェリックスの蹴ったコーナーキックに頭で華麗に合わせて、ニアサイドからファーサイドに流し込んで先制点を挙げた。なお、チームは90分