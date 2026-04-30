大相撲の夏場所（５月１０日初日、東京・両国国技館）に向け、カド番の大関・安青錦（安治川）が３０日、荒汐部屋に出稽古した。幕内・王鵬（大嶽）との最初の一番では、突き放されて一方的に押し出されるなど１勝２敗だった。続いて大関に復帰した霧島（音羽山）とは激しい相撲の末、攻めきれずに寄り切られた。その後も武器である低姿勢になれず、体を起こされた。先場所前の稽古では圧倒した霧島に２勝２敗と安青錦の本来の