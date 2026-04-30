25年末までグラビアアイドルの万理華として活動、パチンコ・スロット業界で活動するたちばなまりか（33）が30日、インスタグラムを更新。結婚と、5月末で“たちばなまりか”としての活動を終了することを発表した。たちばなは「私事で恐縮ですが、結婚のご報告をすると共に、2026年5月31日をもって、たちばなまりかとしての活動を終了することをご報告いたします」と発表。そして「話し合いを重ねて出した決断です。突然のご報告と