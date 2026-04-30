お金持ちの定義は何か、何をもってしてお金持ちといえるのかなどがしばしば議論されますが。 お金持ちをイメージする材料の1つに、デパートの「外商」があります。デパートのスタッフが訪れる家はお金持ちのように感じますが、どのくらいのお金があれば外商が来るのでしょうか？ 本記事では金持ちの定義や外商の概要、デパートの売り上げと外商との関係などを解説します。 「お金持