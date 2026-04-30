サントリーは6月30日、「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」を期間限定で発売する。サントリー「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」「のんある酒場」ブランドは、酒場で飲む本格的なレモンサワーやハイボール、ワインのようなおいしさを楽しむことができるノンアルコール飲料。この夏発売する「のんある酒場 塩レモンサワー ノンアルコール」は、本格的なレモンサワーのような味わいはそのままに、塩を加え