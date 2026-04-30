女優のハン・ダガムが、韓国芸能界の“最高齢妊婦”になった心境を明かした。ハン・ダガムは4月30日、自身のインスタグラムを更新。【写真】“最高齢妊婦”ハン・ダガムの美脚「祝福してくださりありがとうございます」と切り出す長文のメッセージを投稿した。これに先立ちハン・ダガムは28日、「41歳で結婚し、今年で結婚6年目。天からの授かりもので、新しい命を授かることができました」と妊娠を発表していた。「デビュー以来、