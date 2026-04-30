K-POP界ではいま、“極細体形”をめぐる視線が強まっている。骨が浮き出るほど細い体形が話題になり、称賛される一方で、健康を心配する声も上がる。【写真】「少し丸み」ナヨンの近況そんな流れのなかで、まったく別の理由で注目を集めているのがTWICEのナヨンだ。最近、オンラインコミュニティやSNSを中心に、ナヨンの海外ツアーでの映像が拡散された。そこで話題になったのは、以前より少し柔らかく見える印象だった。大前提と