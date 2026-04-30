「『It’s Me』は、一度食べたら止まらない“火鍋”のような曲です」ILLITは、本日（4月30日）午後6時、4thミニアルバム『MAMIHLAPINATAPAI』をリリースする。【一問一答】ILLIT、デビュー2周年を迎えファンに感謝本作は、複雑な感情が交差する瞬間、最も透明で率直な内面をさらけ出す彼女たちの強烈なエネルギーが込められたアルバムだ。中毒性のあるテクノジャンルのタイトル曲『It’s Me』が予告されており、メンバーたちはこれ