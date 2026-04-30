【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの辻希美が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんと三男・幸空（こあ）くんの2ショットを公開した。【写真】38歳5児のママタレ「広くてすごい」0歳次女のサークル内ショット公開◆辻希美、次女・夢空ちゃん＆三男・幸空くんショット投稿辻は「サークル内誰かいないと泣くから幸空が入って遊んでくれた」とつづり、幸空くんが夢空ちゃんの周りに絵本を並べ