【PLAMATEA 結城友奈】 10月 発売予定 価格：7,800円 グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA 結城友奈」を10月に発売する。価格は7,800円。 アニメ『結城友奈は勇者である』より、主人公「結城友奈」をPLAMATEAシリーズで立体化。全高約155mmで各部関節可動により様々なアクションポーズを取ることができる。 胸元のリボンは通常用とアク