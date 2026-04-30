モデルでタレントの阿部なつき（26）が29日、自身のインスタグラムを更新。野球観戦を報告した投稿に多くのコメントが寄せられている。【写真】「なんで上着脱いだ？」「素晴らしいスタイル」…大きな話題になった26歳・モデルの“野球観戦”コーデ阿部は、「野球、観に行ってきたよー明治神宮球場」というコメント共に、写真を投稿。球場をバックに、上着をぬいでインナーが透けたピタピタTシャツを着用し、“令和の峰不二