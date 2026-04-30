◇MLB マーリンズ3-2ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースはこの日、マーリンズ3連戦の3戦目に臨み、9回に満塁のチャンスを作りつつも1点が遠く敗戦。18日のロッキーズ戦から続いた13連戦は、6勝7敗と負け越しました。この試合、2回にリアム・ヒックス選手のソロで先制されたドジャースは、直後の攻撃で2死2塁からアレックス・コール選手のタイムリーヒットで同点に追いつきます。5回にもマーリンズのエステ