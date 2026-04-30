大相撲夏場所（5月10日初日、東京・両国国技館）に初のカド番で臨む大関・安青錦（22＝安治川部屋）が30日、場所前初の出稽古として東京都中央区の荒汐部屋を訪れ、大関復帰の霧島（30＝音羽山部屋）、幕内・王鵬（26＝大嶽部屋）と7番取って3勝4敗だった。場所前初めての相撲を取る稽古。王鵬には上体を起こされ、押し出される場面もあり「内容は良くないけど、相撲を取れたことが良かった」と話した。霧島との三番稽古では、