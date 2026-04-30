「オーラキャスト」の機器を手にする東京工科大の吉岡英樹講師＝東京都港区次世代型の近距離無線通信「オーラキャスト」が聴覚障害者の日常を変えるかもしれない。従来は発信と受信の一対一だった音声伝達が、イヤホンや補聴器など複数の受信機に同時にできるのが特徴だ。駅をはじめ、雑音の多い場所でも乗り換え案内や緊急放送を耳に直接届けられ、外出の不安を解消できると注目されている。オーラキャストは「ブルートゥース