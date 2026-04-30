防衛省は30日、米原子力空母ジョージ・ワシントンの艦載機が5月7〜17日に東京・小笠原諸島の硫黄島で陸上離着陸訓練をするとの通知が、在日米軍からあったと発表した。昨年9月には山口県の米軍岩国基地で実施されていた。