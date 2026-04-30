詐欺の疑いで、上越市木田の飲食店従業員の男（50）が30日、逮捕されました。警察の調べによりますと、男は4月15日から16日にかけて、上越市内のスナックで、代金を支払う意思も能力もないのに、アルコール類やカラオケ演奏、客席利用などの提供（代金計3000円）を受け、無銭飲食した疑いです。警察によりますと、男は利用後に店から逃走。店から「無銭飲食された、いなくなった」と110番通報があり、警察が捜査していました