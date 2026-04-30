言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、通気性を保つ伝統的な敷物や公共交通機関の拠点という、日常のさまざまな場面で見かける3つの言葉を選びました。空欄を埋めて完成する響きを丁寧に想像し、共通する2文字を特定してみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□こ□□っぶば□□りばヒント：教養があるように装い、知識を誇示したり他人を