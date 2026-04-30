スバルのクロスオーバーBEV「第4弾」は3列シートSUVにスバルは2026年4月1日、米国「2026ニューヨークインターナショナルオートショー」にて、同社のBEV（電気自動車）第4弾モデルとなる「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。果たしてどのようなモデルなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがスバルの“3列・7人乗り”SUV「新型ゲッタウェイ」です！ 画像で見る（30枚以上）現在のスバルBEVは、2022年に発売された「