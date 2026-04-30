左脚の内転筋を痛めて負傷者リスト（IL）入りしているパドレス・松井裕樹投手（30）が29日（日本時間30日）、傘下3Aエルパソの一員としてアルバカーキ戦に3番手で登板。1回を2安打1四球で2失点、1奪三振だった。松井は7―3の6回にマウンドへ。先頭打者への安打などで1死満塁とし、犠飛で失点。さらに2死一、三塁から適時打を許した。松井は左脚を痛めたことで3月のWBCを辞退。3Aではここまで10試合に登板して防御率5・06。