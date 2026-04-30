３０日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」では、占い師・真風（研ナオコ）の正体を匂わせる描写があり、ネットも「え？」と驚きの声が上がった。この日の「風、薫る」では、直美（上坂樹里）が、捨松（多部未華子）のもとを訪れ、「Ｏｂｓｅｒｖｅ」をどう訳せばいいか質問する。捨松は「包み込むような…」などと言うも、自分の日本語がつたないことを詫び、同じ質問をりん（見上愛）がしにきたと伝える。りんは「