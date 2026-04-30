TSUTAYAの西友町田店が7月末で閉店することがわかりました。【映像】TSUTAYA西友町田店の閉店のお知らせ同店のXが30日に更新され、「当店は7月31日（金）をもちまして閉店させていただくことになりました。皆様にご利用いただけたこと、心から感謝申し上げます」として、「長い間ご愛顧を賜り、ありがとうございました」とつづられています。最終レンタル利用日は6月29日、最終物販販売日は7月31日ということです。町田駅