アメリカのAI開発企業であるPoolsideがAIモデル「Laguna M.1」と「Laguna XS.2」を2026年4月29日にリリースしました。このうちLaguna XS.2はオープンモデルとして公開されており、GoogleのGemma 4を超える性能を備えています。Introducing Laguna XS.2 and Laguna M.1 - Poolsidehttps://poolside.ai/blog/introducing-laguna-xs2-m1Laguna XS.2 and M.1: A Deeper Dive - Poolsidehttps://poolside.ai/blog/laguna-a-de