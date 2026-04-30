レッズの若き剛腕、チェイス・バーンズ投手（２３）が「世界最高の選手」に同僚のエリー・デラクルス内野手（２３）の名前を挙げ、波紋が広がっている。バーンズは今季６度目の先発となった２８日（日本時間２９日）の本拠地ロッキーズ戦で６回２失点で３勝目（１敗）をマーク。試合後、米メディア「チャッターボックス・スポーツ」の取材に対し「彼は信じられないほど素晴らしい。彼はとんでもない選手だ。世界最高の選手だよ