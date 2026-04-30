【モデルプレス＝2026/04/30】Snow Manの目黒蓮、俳優の高橋文哉が30日、都内で行われた映画「SAKAMOTO DAYS」公開記念舞台挨拶に登壇。距離を縮めたきっかけを明かした。【写真】目黒蓮、長髪＆エプロン衣装で雰囲気ガラリ◆高橋文哉、目黒蓮にドキッとした瞬間距離が縮まった瞬間を聞かれた2人は「ジェットコースター（のシーン）」と揃って回答。目黒は「撮影が終わった後に、本当に富士急でジェットコースター乗ったんです。文