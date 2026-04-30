【モデルプレス＝2026/04/30】タレントの鈴木奈々が4月29日、自身のInstagramストーリーズを更新。父との2ショットを公開した。【写真】37歳元ギャルタレント「スタイル良い」60歳父とのレア2ショット◆鈴木奈々、父との2ショット披露鈴木は「お父さん」と記し、海を背に撮影された父との写真を投稿。半袖のTシャツにデニムパンツを合わせたカジュアルなスタイルで笑顔を見せる鈴木が、同じくデニムパンツを着用した父と自撮りする