岡山県庁 岡山県は、中東情勢悪化の影響で資金繰りに支障が出ている中小企業を支援するため、県の融資制度である経済変動対策資金の中に「中東情勢緊急対応」のメニューを創設し、5月1日に取り扱いを始めます。 岡山県によりますと、対象は「原油価格・原材料価格の上昇などで資金繰りに支障がある、または見込まれる事業者」です。融資限度額：8000万円融資期間：10年以内（元金の返済を据え置く期間は2年以内）