ドル円160.44円まで上昇米が対イラン攻撃計画、ブレント原油戦争高値更新 米国とイランの軍事衝突が警戒されている。ややドル買いが広がっており、ドル円は160.44円まで上昇。NY原油先物は109ドル台半ばまで上昇、ブレント原油は124ドル台に急伸し、戦争中の高値を更新した。 米国がイラン攻撃を再開すればイラン側の反発は必至、戦争長期化で世界は再び混乱に陥る。 米中央軍が30日にイランに対する新たな軍事攻撃計画