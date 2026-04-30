米株価指数先物ダウ一段安、ナスダック上げほぼ帳消し 東京時間13:16現在 ダウ平均先物JUN 26月限48740.00（-272.00-0.55%） Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限7161.25（-6.75-0.09%） ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限27339.25（+14.00+0.05%）