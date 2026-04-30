原油とドルが上昇、米イラン軍事衝突懸念米軍は中東にダークイーグル派遣か トランプ米大統領は膠着状態を打開するためにイランに対し大規模な軍事攻撃再開を真剣に検討しているようだ。 米国のイラン攻撃再開となればイラン側の反発は必至、戦争長期化で世界は再び混乱に陥る。 NY原油先物は110ドル台に上昇、ブレント原油は126ドル台にまで上昇し戦争中の高値をつけている。ダウ先物は280ドル安、アルフ