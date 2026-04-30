ユーロドル 13日来安値、有事のドル買い米イラン軍事衝突懸念 有事のドル買いがやや広がっている。ユーロドルはきのうの水準を下回り今月13日以来の安値をつけている。 米中央軍が本日、トランプ米大統領に対イラン軍事攻撃計画について説明する。これはトランプ氏が対イラン攻撃再開を真剣に検討していることを意味する。