トランプが対イラン攻撃再開を真剣に検討かドル円160.50円台 有事のドル買いが広がっており、ドル円は160.54円付近まで上昇。ユーロドルは13日来安値をつけている。 米中央軍が30日にイランに対する新たな攻撃計画についてトランプ米大統領に説明する。これはトランプ氏が大規模な軍事攻撃の再開を真剣に検討していることを意味する。 中央軍は「ダークイーグル」の中東派遣を検討している。ダӦ