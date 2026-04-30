ラッパー・シンガーソングライター・音楽プロデューサーのちゃんみなが、30日放送のテレビ朝日系『徹子の部屋』（月〜金 後1:00）に出演。小学校時代の壮絶ないじめの過去を告白した。【写真】「こんなにも違うとは…!!」「可愛いすぎます」黒髪ボブ姿で“印象ガラリ”なちゃんみな春をイメージした和装で登場したちゃんみな。韓国で生まれ、日本に「ちゃんと住み始めたのは3歳ごろ」だったという。言葉が分からない中でも小