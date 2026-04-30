【「グラビアチャンピオン」VOL.12】 4月30日 発売 価格：1,760円 「グラビアチャンピオン」VOL.12表紙 【拡大画像へ】 秋田書店は、「グラビアチャンピオン」VOL.12を4月30日に発売した。価格は1,760円。 今号は日向坂46大特集号。表紙には今回が2度目となる日向坂46の正源司陽子さんが登場している。正源司さんは日向坂46表題曲で2度のセンター経験を持ち、最新