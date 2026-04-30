タカラスタンダードが後場急上昇している。正午ごろに発表した２７年３月期の連結業績予想で、売上高２６００億円（前期比２．９％増）、営業利益２０８億円（同９．０％増）、純利益１５４億円（同２．２％増）を見込み、年間配当予想を前期比８円増の１２４円としたことが好感されている。 新築戸建て向けでシェア拡大及び販売単価の上昇を引き続き進めるほか、新築集合向けでグレードアップ提案やオプション