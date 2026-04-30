イサム塗料が後場になって大幅高している。午後１時ごろに集計中の２６年３月期連結業績について、売上高が従来予想の８３億２０００万円から８４億円（前の期比３．０％増）へ、営業利益が６億３８００万円から９億１０００万円（同４４．９％増）へ、純利益が５億６０００万円から７億５０００万円（同３６．６％増）へ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。 価格改定の効果により収益性が改善したこと