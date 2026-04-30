中部電力は続伸。同社が２８日取引終了後に発表した２６年３月期の連結経常利益は、前期比５．３％増の２９１０億７２００万円だった。会社計画の２３００億円を大きく上回って着地したことを好感する買いが流入した。東京電力ホールディングスと同社が折半出資する火力大手のＪＥＲＡの国内火力事業における石炭の調達競争力改善などが寄与した。２７年３月期の業績予想は未定としたが、年間配当は前期比横ばいの７０円を