岡山県はきょう（30日）、人権・男女共同参画課が委託している事業者が「おかやまUDアンバサダー」の登録者に対してメールを送信したところ、他の受信者のメールアドレスが閲覧可能な状態で誤って送信するミスがあったと発表しました。 【写真を見る】岡山県の委託先がメールを誤送信個人情報84件が漏洩「おかやまUDアンバサダー」登録者のメールアドレスが流出 発覚の経緯 岡山県によ