カスタムズ・ユナイテッド(タイ3部)の田中達也監督が29日に自身のX(@t_ttaattuu)を更新し、浦和レッズの田中達也暫定監督について言及した。浦和は28日にマチェイ・スコルジャ前監督の契約解除を発表。クラブレジェンドでU-21チーム監督兼トップチームアシスタントコーチの田中氏が、J1百年構想リーグ終了まで暫定的に指揮を執ることになった。29日にはホームで初陣を迎え、川崎フロンターレに2-0で勝利。8試合ぶりに勝ち点3を