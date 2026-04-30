開催：2026.4.30 会場：サター・ヘルス・パーク 結果：[アスレチックス] 5 - 2 [ロイヤルズ] MLBの試合が30日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとロイヤルズが対戦した。 アスレチックスの先発投手はルイス・セベリーノ、対するロイヤルズの先発投手はマイケル・ワカで試合は開始した。 1回表、4番 サルバドール・ペレス 6球目を打ってショートゴロ 3塁ランナ