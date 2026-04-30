株式会社シグマは4月30日（木）、レンズ交換式フルサイズミラーレスカメラ「Sigma BF」が、「Red Dotデザイン賞 プロダクトデザイン2026」において最優秀賞である「Red Dot: Best of the Best」を受賞したと発表した。 「Red Dot: Best of the Best」は、各カテゴリーのなかで最も優れた製品のみに贈られる名誉ある称号。国際的な審査員団による厳格な評価の結果、「Sigma BF」は満点の100ポイントを獲得した。