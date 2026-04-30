【写真＆動画】二宮和也宅でジェシー・森本慎太郎・髙地優吾が呑み直した『6SixTONES』収録終わり裏話／番組オフショットなど①～⑦ 嵐の二宮和也が自身の公式Xを更新。SixTONESのデビュー6周年を記念して年6回放送される大型特別番組『6SixTONES（シックスストーンズ、通称シクスト）』（TBS系）の第三弾（4月29日放送）にゲスト出演した収録終わりにそのまま、SixTONESメンバー