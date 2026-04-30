【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TWICEが、6度目のワールドツアー日本公演となる『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の追加公演MUFG STADIUM（国立競技場）3DAYSを完走。海外アーティストとして初のMUFG STADIUM（国立競技場）公演で、1日あたりの最大数となる8万人、3日間で合計24万人を動員。さらに、2025年に開催された同ツアー日本公演を含めると、計64万人というあらたな歴史を刻むことと