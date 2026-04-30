ＩＤホールディングス [東証Ｐ] が4月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.1％増の42.1億円になり、27年3月期も前期比8.0％増の45.5億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は50円とし、3月31日割当の株式分割を考慮した実質配当は25.0％増配とする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の