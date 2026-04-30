ニーズウェル [東証Ｐ] が4月30日後場(13:30)に業績修正を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益を従来予想の6億円→6.2億円(前年同期は7.4億円)に3.5％上方修正し、減益率が19.1％減→16.3％減に縮小する見通しとなった。 なお、通期の経常利益は従来予想の13.8億円(前期は11.6億円)を据え置いた。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 当第２四半期(中間期)においては