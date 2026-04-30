ＫＳＫ [東証Ｓ] が4月30日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.8％増の28.7億円になり、27年3月期も前期比14.7％増の33億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。15期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を168円→181円(前の期は124円)に増額し、今期も前期比9円増の190円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常