ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート・ペアで金メダルを獲得し、今季限りで現役を引退した「りくりゅう」の三浦璃来さんが29日、自身のインスタグラムを更新。25日に都内で行われた「応援感謝パレード」の写真をアップするとともに、メッセージを寄せた。 ■インスタで感謝を伝える 三浦さんは、「りくりゅう」のパートナー木原龍一さんとともに参加したパレードの様子をアップ。会