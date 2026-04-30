29日、都内で行われた映画『アギト−超能力戦争−』初日舞台挨拶に、俳優の要潤（45）とタレントでモデルのゆうちゃみ（24）らが登壇した。【映像】スタイル際立つノースリーブのドレス姿のゆうちゃみ「進化」がキーワードだという今作。そのキーワードにちなみ、最近「進化したこと」について聞かれた2人は次のように話した。要「テレビシリーズやっていた時は20歳だった。20歳の時は、やはり朝早い現場に行くときになかなか