米会社のベン図が話題米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は今季、5試合に登板して2勝1敗、30イニングを投げて34奪三振、防御率0.60の好成績。打っても打率.273、6本塁打、OPSは.897をマークしている。米会社が投打に絡む異次元データを発掘した。大谷の二刀流の凄みがひと目で分かる1枚だ。スイープステークス形式の米ブックメーカー「Onyx Odds」公式Xは日本時間30日、「これはショウヘイ・オオタニの世界であり、我々は